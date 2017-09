Colt Technology Services a promu Rajiv Datta au poste de Chief Operating Officer (directeur des opérations). Dans ce cadre, il assurera la gestion des équipes Colt dédiées à l’innovation, mais aussi à la conception de nouveaux services. Il reportera directement à Carl Grivner, CEO de Colt, et participera à la définition de la stratégie de l’opérateur. « Les missions élargies que nous avons confiées à Rajiv Datta sont essentielles dans le cadre de notre transformation stratégique, focalisée sur les besoins de nos clients », explique dans un communiqué Carl Grivner. « Son rôle a déjà été déterminant dans le déploiement de la connectivité à très haut débit de notre entreprise, ainsi que dans notre capacité à adresser de plus en plus de demandes importantes en bande passante dans tous les secteurs d’activité. »

Depuis son arrivée en 2016, en qualité de Chief Technical Officer (directeur technique), Rajiv Datta est l’un des principaux artisans de la stratégie de services à très haut débit de l’opérateur avec une refonte et une simplification du réseau Colt IQ. Il a par ailleurs pris en charge l’élaboration des solutions et des services de nouvelle génération avec notamment l’usage du SDN/NFV.

Avant de rejoindre Colt, Rajiv Datta a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le secteur des télécommunications et infrastructures réseau. Il a notamment été COO chez AboveNet Communications.