Le 28 novembre 2016, ALE a annoncé la commercialisation d’Alcatel-Lucent Rainbow™, une plateforme innovante de gestion des relations dans le cloud qui fait le lien entre utilisateurs professionnels, contacts professionnels et systèmes. Avec Rainbow, les employés et leurs contacts peuvent mieux collaborer et être plus efficaces, au-delà des limites de l’entreprise.

La première version, Rainbow Essential, est disponible dès à présent sous la forme d’une offre UCaaS freemium (offre Unified Communications as a Service gratuite). Il s’agit d’un service quotidien qui inclut la gestion de contacts, la présence, la messagerie instantanée, les appels audio/vidéo, le partage d’écran et le partage de fichiers via les ordinateurs de bureau et les smartphones.

En 2017, Rainbow Essential sera complétée par une offre Premium qui sera tarifée à un coût par utilisateur et par utilisation. Cette solution offre des services tels que les conférences multi-participants, des services d’administration étendus et un service de contrôle avancé des appels avec l’intégration PBX (OXO Connect, OmniPCX® Enterprise et OpenTouch®).

Quels avantages Rainbow vous offre-t-il ?

Le marché des communications évoluant vers le cloud, offrez à vos clients une nouvelle solution de collaboration qui vous permettra également de bénéficier de revenus réguliers.

En 2017, grâce à Rainbow, vous pourrez :

Accompagner vos clients sur le cloud : mobilité, facilité d’utilisation, ouverture communautaire et professionnelle, déploiement d’un simple clic, adoption virale

mobilité, facilité d’utilisation, ouverture communautaire et professionnelle, déploiement d’un simple clic, adoption virale Sécuriser votre base installée et vos contrats de maintenance : aucun remplacement ; cloud hybride

aucun remplacement ; cloud hybride Proposer une formule d’abonnement pour votre activité afin d’avoir une rentabilité prévisible sur le long terme : revenus récurrents sans investissement

revenus récurrents sans investissement Développer de nouveaux flux de revenus grâce aux services basés sur le trafic : conférences, enregistrements

conférences, enregistrements Renforcer la collaboration avec vos clients et les fidéliser en intégrant dans leur environnement professionnel : des API, applications spécifiques aux secteurs et intégration de processus

Testez cette nouvelle application ! Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur : www.openrainbow.com.