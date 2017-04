Six mois après le rachat d’EMC, Dell Technologies publie des résultats trimestriels et annuels en forte hausse côté chiffre d’affaires mais lourdement lestés côté résultat net par « une charge comptable liée à l’acquisition et des coûts d’intégration» ainsi que l’a expliqué aux analystes le directeur financier, Tom Sweets. Le bilan fait d’ailleurs apparaître le remboursement de 7,32 milliards de dollars de dettes. Tom Sweets a également évoqué le rachat d’actions pour une valeur de 824 millions de dollars, de forts investissements en R&D (hyperconvergence, cloud hybride, SDN, informatique de l’utilisateur final) ainsi que la hausse des prix de certains composants, notamment des mémoires NAND flash.

Le constructeur enregistre au quatrième trimestre, un chiffre d’affaires de 20,07 milliards de dollars en hausse de 58% sur un an pour une perte opérationnelle de 1,67 milliard de dollars. Onze millions de PC ont été vendus au cours de la période (le plus important volume depuis 2011), soit une progression de 8,2% en un an. Dell annonce également une hausse de plus de 300% des ventes d’infrastructures hyperconvergées. VMware a contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 1,94 milliard de dollars,enregistrant un revenu opérationnel de 565 millions de dollars.

Dell Technologies a généré un cash flow opérationnel de 676 millions de dollars.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires atteint 61,64 milliards de dollars, en hausse de 21%. La perte opérationnelle est de 3,25 milliards de dollars, contre 514 millions de dollars un an plus tôt. La participation de VMware au chiffre d’affaires s’établit à 3,23 milliards de dollars pour un revenu opérationnel de 1,11 milliard de dollars.