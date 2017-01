En redressement judiciaire depuis le mois de novembre Viadeo a été repris officiellement par Figaro Classifieds, la filiale des petites annonces en ligne du groupe Figaro CCM Benchmark, pour 1,5 million d’euros, correspondant à environ 15% de sa capitalisation boursière lorsque la cotation du titre a été suspendue (le 10 novembre). « Les tribunaux français, le 23 décembre, et américain, le 30 décembre, ont retenu l’offre de Figaro Classifieds pour la reprise des activités de Viadeo », annonce le groupe dans un communiqué. Il l’emporte ainsi sur ses concurrents le Suédois Schibsted (qui possède Leboncoin), Rivalis, SFAM développement, Ethics Group et One More Company.

Sur les 126 employés du réseau social, 98 devraient être conservés, parmi lesquels 20 stagiaires et alternants.

L’opération va permettre de renforcer et « diversifier la stratégie multimarque de Figaro Classifieds par l’intégration d’un réseau social professionnel à son offre ‘carrière’ existante » , précise encore le document. Le nouveau propriétaire va par ailleurs recentrer Viadeo sur la gestion de carrière dans l’Hexagone. « Cette année sera pour Viadeo l’occasion de prendre un nouveau départ aux côtés de Figaro Classifieds, le leader de l’emploi et de la formation sur Internet en France. Vous bénéficierez ainsi d’encore plus d’opportunités de carrière et de visibilité auprès de 15 000 recruteurs », annonce de son côté le réseau social dans un message envoyé à ses membres.

Viadeo devrait lancer prochainement une application mobile dédiée à la recherche d’emploi qui était dans les cartons depuis plusieurs mois.