Le rachat de Brocade par Broadcom fait les affaires d’Aerohive. En annonçant l’acquisition de l’équipementier, le CEO de Broadcom, Hock Tan avait signifié qu’il souhaitait revendre Rictus Wireless, acquis par Brocade en mai dernier pour 1,5 milliard de dollars. Il avait précisé qu’il ne comptait pas conserver les activités réseaux IP en raison de leur concurrence avec celles de certains de ses principaux clients tels que Cisco ou HPE, qui intègrent ses puces dans leurs propres commutateurs.

Cette annonce a jeté la confusion chez les clients et les partenaires de Ruckus. Les promesses faites par Hock Tan de trouver « un formidable foyer » pour héberger l’activité sans fil n’ont apparemment pas convaincu. Le directeur du marketing d’Aerohive vient en effet d’expliquer à CRN que des dizaines de partenaires de Brocade et de Ruckus, situés aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’étranger, avaient contacté sa société pour rejoindre son channel. « Si en tant que partenaire Brocade Ruckus vous allez chez un client pour lui dire « Je vais vous vendre l’excellente solution Ruckus mais je ne sais pas ce qu’il en sera de la feuille de route. Je ne sais pas quels seront les futurs investissements, mais c’était une excellente technologie l’an dernier lorsque j’ai décidé de la vendre et vous allez me l’acheter » que se passera-t-il ? « Les revendeurs on investi pour avoir une relation à long terme avec leurs clients et ils ne souhaitent pas la rompre pour un morceau de technologie », a expliqué le responsable, ajoutant qu’il avait discuté avec un important partenaire Ruckus qui rejoignait son réseau.

CRN cite les cas de plusieurs partenaires qui ont sauté le pas ou envisagent de le faire. Un revendeur Ruckus a ainsi expliqué à nos confrères que lorsqu’il avait appris la vente du spécialiste du WiFi à Brocade en mai dernier, il avait applaudi des deux mains. « Mais à présent, avec une nouvelle cession, nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer. Nous devons dès à présent envisager d’autres solutions. C’est pourquoi nous regardons de plus en plus vers Aerohive et ce qu’ils peuvent faire pour notre business. Je suis satisfait des discussions que nous avons eu avec eux et j’envisage de vendre définitivement leurs produits. »

Sollicité par nos confrères, Brocade a refusé de s’exprimer sur le sujet. Une personne proche du dossier avait toutefois récemment laissé entendre, de manière anonyme, que de nombreux candidats au rachat de Ruckus s’étaient manifesté. « Il s’agit d’un mix de bailleurs de fonds, de sociétés privées de placement et d’acheteurs stratégiques », avait-il expliqué. « Il y a un vrai désir de la part des parties – Brocade, Boardcom et les acheteurs potentiels – d’aboutir le plus rapidement possible. »

Reste à savoir ci cela suffira à rassurer et à faire temporiser les partenaires. D’autant qu’Aerohive vient d’étendre son catalogue de solutions SD-LAN et promet pour 2017 des changements concernant notamment « la valeur ajoutée des logiciels ».