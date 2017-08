Qwant, le moteur de recherche européen, renforce son équipe de direction en nommant Jean-Claude Ghinozzi au poste de directeur général adjoint, Chief Commercial & Marketing Officer. Il sera en charge du développement commercial, des activités marketing et de communication ainsi que du développement de Qwant en Europe.

Jean-Claude Ghinozzi a exercé ses fonctions chez Microsoft France de 2011 à fin 2016 comme directeur général de la division Retail, Sales & Marketing où il chapeautait les activités grand public (jeu vidéo, Xbox, Surface et accessoires Microsoft Hardware) ainsi que l’activité Windows Office dans la grande distribution. En parallèle de 2014 à 2017, il représenta l’industrie du jeu vidéo en France en tant que président du Syndicat des Editeurs et Logiciels de Loisirs (SELL). De 2006 à 2011, il fut vice-président Europe en charge de l’Europe du l’Ouest, du Sud, MEA et président France d’Activision-Blizzard. De 2000 à 2006, il fut directeur général d’Electronic Arts Italy. Il avait débuté sa carrière dans de grands groupes et à différents postes de marketing et ventes chez Ferrero, Canal+ et Warner Bros.

Jean-Claude Ghinozzi est diplômé de la London Business School et de l’Ecole Supérieure de Gestion.