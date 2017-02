Qwant vient de lever 18,5 millions d’euros auprès d’Axel Springer Digital Ventures (3,5 millions d’euros) et de la Caisse des Dépôts (15 millions d’euros). « Les fondateurs de Qwant (ndlr : Jean-Manuel Rozan, Éric Léandri et Patrick Constant) participent également à l’opération et demeurent actionnaires majoritaires », précise un communiqué de la startup. Cet argent servira au développement du moteur de recherche et plus particulièrement à développer la communication auprès du grand public.

« Grâce à l’expérience acquise après nos lancements en France et en Allemagne, nous sommes confiants quant à notre capacité à conquérir rapidement plusieurs points de parts de marché, avec un moteur de recherche qui répond aux préoccupations des utilisateurs et qui porte des valeurs fortes », commente dans un communiqué le président de Qwant, Éric Léandri.

Le moteur de recherche français lancé en 2013 a pour philosophie de respecter la vie privée de ses utilisateurs et de préserver la neutralité dans l’affichage des résultats. Ses concepteurs ont développé une architecture technique, auditée par la CNIL, destinée à fournir des résultats « impartiaux » sans cookies et sans dispositif de traçage. Aujourd’hui, Qwant revendique 2,6 milliards de requêtes en 2016. On est encore très loin des 100 milliards de requêtes mensuelles de Google.

En début d’année la startup a lancé Qwant Mobile, une application mobile disponible sur Android et iOS qui intègre un navigateur destiné à offrir un environnement sécurisé depuis la recherche jusqu’aux achats en ligne. Deux produits spécifiques sont par ailleurs proposés : le moteur de recherche éducatif Qwant Junior, et Qwant Music, une application destinée principalement aux mélomanes à la recherche de contenus et de radios.