Le fournisseur de logiciels de gestion de systèmes et de sécurité Quest Software lance de nouvelles éditions et mises à jour de son portefeuille de solutions de sécurité Microsoft Platform Management facilitant la gestion et la sécurisation des environnements Microsoft Office 365 et Microsoft Azure Active Directory (AD). Ces nouvelles éditions devraient notamment permettre aux entreprises de répondre à des exigences en matière de conformité et de protéger les environnements hybrides des menaces potentielles. Ces nouvelles offres de sécurité et de conformité offrent une vue corrélée des infrastructures sur site et dans le cloud.

Dans le cadre de la nouvelle version d’Enterprise Reporter v3.0, les administrateurs peuvent sécuriser et gérer l’intégralité de la pile Microsoft, via la prise en charge d’Office 365 (Azure Active Directory, client/abonnement/licence Azure, Exchange Online et OneDrive Entreprise), grâce à une création de rapports intégrés et à une visibilité sur les utilisateurs, les groupes, les droits et d’autres configurations.

La solution de conformité et de sécurité, Change Auditor, prend quant à elle désormais en charge Office 365 et l’audit d’Azure AD, d’Exchange Online, de SharePoint Online et de OneDrive Entreprise, afin de fournir des informations forensiques et des rapports détaillés sur tous les changements clés en matière de configuration, d’utilisateurs et d’administrateurs dans ces environnements cloud.

Les entreprises peuvent à présent regrouper ces solutions de sécurité et de conformité en une seule console avec l’intégration d’IT Security Search, une interface web faisant appel à un langage de recherche naturel. En vue de sécuriser davantage l’environnement AD des clients, Quest a sélectionné le moteur d’analyse de Fortscale Security, dotant ainsi Change Auditor de fonctionnalités de détection des menaces. La détection de menaces modélise le comportement typique des utilisateurs et passe au peigne fin des centaines de millions d’événements pour détecter les attaques externes et les utilisateurs internes aux comportements suspects.