Le fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le cloud Qualys indique qu’il a finalisé l’acquisition d’actifs de Nevis Networks. Cette transaction, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, lui permet de bénéficier d’une expertise importante dans le secteur des technologies d’analyse passive et d’accélérer son entrée sur le marché adjacent de l’atténuation des risques et de la réponse aux incidents sur les points d’extrémité des réseaux.

Nevis a en effet développé une gamme de produits de sécurité offrant des niveaux de protection similaires à ceux déployés sur le périmètre du réseau à tous les utilisateurs connectés au LAN de l’entreprise. Avec ces solutions, il est possible de partager l’accès au réseau avec des utilisateurs administrés (collaborateurs) et non administrés (invités, sous-traitants, clients) tout en fournissant le niveau de contrôle exigé par les politiques de sécurité de l’entreprise. Les solutions évolutives de Nevis Netwoks s’intègrent de manière transparente à l’infrastructure de politiques du réseau.

Implanté à Pune en Inde, le siège de Nevis Networks – y compris l’équipe technique – sera intégré au bureau que Qualys possède dans la ville. Qualys continuera de prendre en charge les clients actuels de la société indienne et de commercialiser ses produits et solutions au sein de son offre Qualys Cloud Platform.