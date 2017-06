Qualys annonce Qualys Container Security, une nouvelle solution de sécurité destinée à l’environnement de virtualisation de conteneurs Docker. Elle doit permettre aux entreprises d’intégrer de manière proactive la sécurité à leurs déploiements de conteneurs et à leurs processus DevOps sans considération d’envergure. « Les conteneurs avec OS ne sont pas forcément dépourvus de sécurité, mais ils sont déployés de manière non sécurisée, gérés par des développeurs et censés fournir un développement et un déploiement de services en souplesse », commente dans le communiqué de Qualys Neil MacDonald, vice-président et analyste chez Gartner. « Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent se pencher sur les problèmes de sécurité des conteneurs en termes de vulnérabilités, de visibilité, de compromis et de conformité.

Étendant la visibilité au-delà des actifs hébergés dans les environnements de virtualisation traditionnels, Qualys Container Security inventorie et suit en temps réel les modifications apportées aux conteneurs déployés dans des environnements cloud sur site et élastiques. Ce service étend aussi la détection des vulnérabilités et les contrôles de conformité aux politiques aux registres d’images, conteneurs et serveurs. En intégrant cette solution à leur chaîne d’outils DevOps, les entreprises doivent ainsi pouvoir identifier et annihiler les risques dès le début du cycle d’un développement basé sur des méthodes ouvertes et enrayer leur propagation. De plus, le service d’analyse des vulnérabilités de Qualys devrait faciliter la suppression des faux positifs et permettre aux équipes de sécurité de se consacrer à l’identification et à la suppression des risques réels.

« Les conteneurs sont au cœur de la matrice IT qui pilote la transformation numérique », explique dans le communiqué Philippe Courtot, Chairman et CEO de Qualys. « Grâce à notre nouvelle solution dédiée aux conteneurs, les entreprises qui empruntent la voie numérique profitent d’une visibilité quasi-immédiate et d’une sécurité continue dans le cadre de leur développement agile. »