Reposant sur l’architecture FlashArray, FlashArray//X est équipée de trois innovations majeures. Le nouveau logiciel DirectFlash permet de gérer de bout en bout le flash (récupération de mémoire, allocation, optimisation des E/S, correction d’erreurs) au niveau du système global, et non pas, comme c’est normalement le cas, au niveau de chaque SSD. Reliés aux contrôleurs de la baie FlashArray en NVMe, les modules DirectFlash établissent une communication directe du logiciel à la mémoire flash et permettent d’utiliser 100 % de la mémoire flash disponible. Ces modules DirectFlash seront proposés avec une capacité brute de 2,2 To, 9,1 To ou 18,3 To. Le module DirectFlash de 18,3 To permettra à la baie FlashArray//X d’offrir une capacité de stockage effective supérieure à 1 Po, dans un châssis de base de 3 U. Enfin, les nouveaux contrôleurs //X70 permettent une communication NVMe au niveau interne des châssis existants de la baie FlashArray, pré-câblée pour du SAS et du NVMe, dès sa commercialisation en 2015.

Cette optimisation flash de bout-en-bout, du logiciel aux données, réduit la latence jusqu’à 50 % et accroît la bande passante en écriture (allant jusqu’à la doubler), ainsi que la densité de performance (jusqu’à la quadrupler), explique Pure dans son communiqué.

La FlashArray//X (avec modules DirectFlash de 2,2 et 9, 1 To) peut être commandée dès aujourd’hui. Elle sera livrée en version DA (Directed Availability) à partir du 2ème trimestre 2017. La version GA (General Availability), qui couvrira à la fois les modules DirectFlash de 18,3 To et les mises à niveau des systèmes FlashArray//M existants, est prévue pour le début de la seconde moitié de l’année 2017.