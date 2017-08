Pure Storage change de patron. Scott Dietzen qui occupait le poste de CEO depuis 2010 a cédé son siège vendredi dernier à Charlie Giancarlo pour prendre celui de président du conseil d’administration. Un changement apparemment prévu depuis quelques mois. « Lorsque le conseil d’administration et moi-même avons songé à une transition harmonieuse et avons recherché le bon CEO pour réaliser et exécuter la phase suivant de notre projet pour Pure Storage, nous avons entrepris il y a quelques mois une recherche globale afin d’identifier les meilleur candidat », explique Scott Dietzen dans un communiqué. « Nous avons trouvé en Charlie un leader qui, nous l’espérons, continuera à piloter la croissance et le leadership du marché dans un esprit d’innovation et de qualité qui comptent pour nos clients et partenaires. Plus important encore, nous pensons que Charlie est le meilleur candidat pour aider Pure à devenir un leader mondial de plusieurs milliards de dollars dans les infrastructures et les solutions de données. »

Charlie Giancarlo est un vétéran qui comptabilise trente ans d’expérience dans le secteur technologique. Avant de rejoindre Pure Storage, il fut de 2007 à 2015 directeur général, responsable de la création de valeur et plus tard conseiller principal de Silver Lake Partners, pour qui il a entre autres piloté plusieurs acquisitions stratégiques. Auparavant ce diplômé de la Brown University, de l’université de Californie à Berkeley et d’Harvard a occupé pendant plus de 10 ans des fonctions de cadre dirigeant chez Cisco, telles que directeur technique ou encore directeur du développement.

On notera que cette nomination intervient alors que le spécialiste du stockage flash annonce pour son deuxième trimestre fiscal 2018 décalé (clos le 31 juillet) un chiffre d’affaires de 224,5 millions de dollars, en croissance de 38% sur un an. Un résultat supérieur de 3 points aux prévisions. La perte nette GAAP a en revanche légèrement augmenté passant de 59,6 millions de dollars ou 0,31 dollar par action en juillet 2016 à 61,7 millions de dollars ou 0,29 dollar par action pour l’exercice en cours. La perte non-GAAP diminue quant à elle pour atteindre 24,0 millions de dollars ou 0,11 dollar par action contre 31,5 millions de dollars ou 0,16 dollar par action un an auparavant.

La société se fixe toujours pour objectif d’atteindre le milliard de dollars de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice. Pour le trimestre en cours, il table sur des revenus compris entre 267 et 275 millions de dollars et sur une marge brute non-GAAP de 63,5% à 66,5%, la marge opérationnelle non-GAAP se situant entre -5% et -1%.