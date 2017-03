Proservia, filiale de ManpowerGroup, qui compte 3.000 collaborateurs spécialistes des métiers du support utilisateur, des infrastructures et de la digital workplace, va recruter 100 consultants et experts infrastructures, sécurité et ServiceNow en 2017. Basés en Ile-de-France, à Rennes et à Nantes, ces consultants et experts, de profils ingénieurs ou architectes de niveau bac+4/5, jeunes diplômés ou expérimentés, accompagneront les entreprises dans leur transformation numérique en matière d’infrastructures, d’ingénierie workplace, de virtualisation, de sécurité et de réseaux.

« En mobilisant les bonnes compétences au bon endroit pour délivrer un support complet personnalisé, innovant et efficient, nous positionnons la DSI au cœur de la création de valeur numérique des métiers. Nous créons une relation de service répondant efficacement aux attentes et aux exigences de nos clients, et d’utilisateurs toujours plus connectés », indique dans un communiqué Jean-François Guyomar, directeur général de Proservia en France.

