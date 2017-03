Après avoir lancé un programme de migration vers le cloud, Veeam – décidément très actif sur le terrain des partenaires – lance le programme VASP (Veeam Accredited Service Partner), qui intégrera le programme Veeam Pro Partner en plusieurs étapes.

VASP recense et distingue les partenaires, distributeurs, intégrateurs système et consultants IT freelance ayant les compétences techniques nécessaires pour offrir des prestations professionnelles de qualité dans le cadre du déploiement de produits Veeam. « La relation entre un client et ses fournisseurs IT évolue. Les clients sont de plus en plus nombreux à attendre des fournisseurs qu’ils leur recommandent des prestataires de services professionnels expérimentés, capables d’aider leur équipe interne à maximiser leur ROI et à créer des solutions sur mesure pour des environnements IT toujours plus sophistiqués », explique dans un communiqué Gilles Pommier, vice-président Channel EMEA de l’éditeur. « Nous voyons deux types d’avantages au programme VASP : satisfaire les besoins de nos clients et ouvrir de nouvelles opportunités commerciales à nos partenaires. Avec le lancement du programme VASP, nous apportons une nouvelle forme de soutien à nos partenaires avec les conseils avisés de nos collaborateurs seniors, les licences de démo et de propriété intellectuelle. Ainsi, ils pourront mieux se démarquer et apporter plus de valeur ajoutée à nos clients, tout en dégageant davantage de profits de la vente des solutions Veeam. »

Le niveau d’exigence pour intégrer VASP est élevé. Des critères spécifiques ont été fixés pour chacun des quatre types de membres (partenaires, distributeurs, intégrateurs système et consultants IT freelance), notamment les accréditations Veeam Certified Engineer (VMCE) et Veeam Certified Architect, la capacité à délivrer ces services sur plusieurs plateformes et le fait de disposer de professionnels dédiés.

En contrepartie, les membres du programme VASP profiteront d’avantages spécifiques. Veeam leur promet notamment une meilleure visibilité à travers une reconnaissance publique de la qualité de leurs services. La recherche des membres VASP sur son site web sera facilitée. Ils auront accès à la documentation de la bibliothèque Veeam (Service Catalog and Technical Library), ainsi qu’aux conseils avant-vente de professionnels seniors référencés. Par ailleurs, les partenaires, quel que soit leur niveau avant qu’ils rejoignent le programme, disposeront de licences certifiées dédiées aux démonstrations des produits Availability Suite et à l’organisation de sessions de formation. Enfin, ils disposeront de documents destinés à répondre à des appels d’offres, de logos et bannières pour les besoins de promotion, ainsi que de ressources marketing en ligne.

Plusieurs partenaires de l’Hexagone ont déjà été conviés à intégrer le programme. C’est le cas d’Axians. « C’est une formidable reconnaissance de nos fortes compétences techniques et des investissements consentis dans la technologie Veeam ces sept dernières années », affirme le directeur technique de la société, Yves Pellemans.

Pour intégrer le programme VASP, les partenaires sont invités à remplir un formulaire en ligne.