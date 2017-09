HPE enregistre au troisième trimestre une progression inattendue de son chiffre d’affaires qui grimpe de 2,5% à 8,21 milliards de dollars, alors que les analystes s’attendaient à environ 7,49 milliards de dollars. Une performance due en grande partie aux excellentes ventes d’équipements réseaux. Une performance qui a permis au titre de grimper de plus de 4% dans les échanges après-bourse. Le chiffre d’affaires de la division Enterprise Group, qui regroupe notamment les activités réseaux et stockage, a vu ses revenus grimper de 3% à 6,79 milliards de dollars alors que Wall Street prévoyait 6,37 milliards de dollars. Au sein de la division, les produits réseaux (commutateurs, routeurs et équipements sans fil) ont bondi de 16% tandis que les ventes de solutions de stockage ont grimpé de 11%. « Aruba continue d’afficher d’excellentes performances et à prendre des parts de marché à Cisco », a déclaré Meg Whitman lors de sa présentation des résultats aux analystes.

Si les revenus ont dépassé les prévisions les plus optimistes, en revanche, le bénéfice a déçu, chutant à 165 millions de dollars, ou 0,10 dollar par action, contre 2,27 milliards de dollars, ou 1,35 dollar par action, un an plus tôt. Un recul qu’HPE justifie par des charges de restructuration, ainsi que par les coûts de séparation de la division logiciels, désormais fusionnée avec Micro Focus, et de l’activité services. « Nous avons encore du travail. Nous sommes cependant sur la bonne voie », a affirmé la CEO, cette fois dans un communiqué. Ces coûts devraient également affecter les résultats du trimestre en cours, dont le bénéfice par action (non-GAAP) devrait se situer entre 0,26 et 0,30 dollar, en dessous des 0,40 dollar du consensus Reuters. Idem pour l’ensemble de l’exercice dont le BPA (non-GAAP) est désormais attendu entre 1,36 et 1,40 dollar par action.

« Les résultats du troisième trimestre sont un signe encourageant du progrès que nous avons fait », se félicite toutefois Meg Whitman dans le communiqué. « Grâce à une meilleure exécution, nous avons enregistré partout une croissance du chiffre d’affaires, dépassé nos prévisions de bénéfices par action et augmenté nos marges opérationnelles par rapport au trimestre précédent, tout cela en finalisant la scission-fusion de notre activité Software. »