Outre Cisco, HPE et Juniper, Synology serait également affecté par le problème d’horloge interne qui provoque l’arrêt pur et simple de certains équipements (problème dont nous sommes fait l’écho). Dans un communiqué, le fabricant de NAS indique en effet qu’il a été informé d’une erreur découverte récemment dans un composant de signal d’horloge utilisé dans certains de ses produits (DS415+, DS1515+ DS1815+, DS2415+, RS815(RP)+, et RS2416(RP)+).

Le fabricant taïwanais se veut toutefois rassurant. « Après une étude approfondie, la possibilité de constater une rapide dégradation de ce composant est rare même après un usage prolongé et intensif. Cette erreur de composant n’est pas connue pour provoquer une perte des données ou des risques pour la sécurité. Se basant sur les centaines de milliers de produits expédiés contenant ce composant depuis 2014, Synology n’a pas relevé de taux d’erreur anormaux comparés aux produits utilisant des composants différents. À ce jour, tous les produits dotés de ce composant ont des performances conformes aux normes de qualité de Synology. », affirme-t-il dans le document.

Pour preuve de la fiabilité de ses produits, la firme taïwanaise prolonge d’une année la garantie des équipements utilisant ce composant spécifique. Une adresse de messagerie spéciale, clocksignal@synology.com, a également été mise en place pour répondre aux questions des clients.

Synology précise par ailleurs que depuis le mois de février, « les améliorations recommandées par le fabricant de composants sont prises en compte dans les modèles actuels et futurs ».