Les prix des PC ont poursuivi leur ascension au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre. Le prix moyen pratiqué par les grossistes s’est en effet apprécié de 19% sur un an en Europe de l’Ouest, passant de 473 euros sur la période avril-mai 2016 à 564 euros sur la période avril-mai 2017. La hausse est de 17% pour le segment professionnel et de 20% pour le segment grand public, constate le cabinet britannique Context qui fournit ces chiffres.

Ces pourcentages cachent cependant de fortes disparités. La chute de la livre provoquée par le Brexit pénalise ainsi fortement le Royaume-Uni où le prix moyen a bondi de 42%, passant de 335 à 475 livres. Les fluctuations monétaires ne sont toutefois pas les seules en cause. La hausse des prix des mémoires RAM et Flash participe également au mouvement, et ce sur l’ensemble du Vieux Continent.

Si l’on s’en tient à la zone euro, la hausse moyenne se situe aux environs de 10,5%. C’est en France que la progression est la plus faible, le prix moyen des PC passant en un an de 466 à 499 euros, soit une hausse de 7%. En revanche, l’Allemagne et la Belgique affichent un gonflement des factures de 12%. Avec 11% d’augmentation, l’Espagne, l’Autriche et le Portugal pénalisent moins le client. Quant à l’Italie elle a vu ses prix s’apprécier de 10%. Hors zone euro, les prix ont gonflé de 9% en Suisse et de 18% en Suède et en Pologne.