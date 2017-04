Les principaux bailleurs de Toshiba accepteraient d’accorder de nouveaux fonds au conglomérat à condition que son activité mémoire flash serve de garantie ont expliqué à Reuters plusieurs sources proches du dossier. Selon celles-ci, le Japonais parviendrait ainsi à rassembler 1 billion de yens, soit environ 9 milliards de dollars, en argent frais et en engagements de prêts.

Toshiba, dont la filiale nucléaire a été mise en faillite il y a deux semaines, a absolument besoin d’argent frais pour poursuivre son activité en attendant la cession de son activité mémoires flash valorisée 2 billions de yens (18 milliards de dollars). La somme ainsi récoltée correspond peu ou prou aux prévisions de pertes de son exercice fiscal 2016-2017.

Les candidats à la reprise de l’activité mémoires sont nombreux. A en croire Computerworld, Apple pourrait s’associer avec son sous-traitant Hon Hai (Foxconn) pour acquérir une participation dans cette activité. Selon d’autres sources, Hon Hai pourrait mettre jusqu’à 27 milliards de dollars sur la table pour s’emparer seul de ce joyau.

Seuls ou en consortium, Western Digital, Micro, SK Hynix, la Development Bank of Japan, Innovation Network of Japan ainsi que des fonds d’investissement privés figurent également dans la liste des candidats. Exception faite de celle de Hon Hai, la proposition la plus élevée émanerait du fonds d’investissement américain Silver Lake Partners associé au fabricant de puces Broadcom et atteindrait 21,5 milliards de dollars.

Un acteur incontournable reste toutefois Western Digital. Le fabricant américain est en effet associé à Toshiba dans la FlashAlliance, une co-entreprise qui développe et fabrique les mémoires NAND du Japonais. WD détient 49,9% de la société et Toshiba 51,1%. A en croire Electronics Weekly.com, la société californienne a écrit à son associé pour lui faire savoir qu’une vente sans son accord correspondrait à « une sérieuse brèche dans leur alliance ». Elle ajoute qu’elle a des droits exclusifs pour négocier une éventuelle cession de l’activité mémoire flash. Sa lettre indique également que les 27 milliards de dollars proposés par Hon Hai et les 21,5 milliards de dollars offerts par Broadcom-Silver Lake excèdent de loin la valeur de l’activité.