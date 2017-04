Pôle Emploi vient de publier l’édition 2017 de son enquête annuelle sur les besoins en main d’œuvre (BMO) des entreprises françaises. Il en ressort que les intentions d’embauche tous secteurs confondus progressent de 8,2% cette année avec 1,976 million de projets de recrutement, soit 149.200 de plus que l’an dernier. Le secteur Information et communication fait encore mieux. On y passe de 66.946 intentions d’embauche en 2016 (60.785 en 2015) à 73.470 en 2017, soit une hausse de 9,7% des prévisions de recrutements en un an (et +20,8% en 2 ans). On notera au passage qu’un établissement du secteur information et communication sur quatre (25,8%) déclare un projet de recrutement (22,4% tous secteurs confondus).

Ces chiffres confirment la tendance observée par l’Apec qui, après une hausse de 25% des embauches de cadres dans le secteur informatique et télécoms en 2016 s’attend à une nouvelle hausse de 10% à 15% des embauches en 2017. Dans l’hypothèse la plus favorables, 53.640 cadres seraient embauchés cette année dans le secteur informatique et télécoms, contre 46.640 en 2016 et 37.280 en 2015.

Toutefois, tous les métiers IT ne sont pas également concernés par une hausse des intentions d’embauches. Pour les ingénieurs informaticiens (Ingénieurs, cadres étude et R&D informatique, responsables informatique), Pôle Emploi identifie 33.446 projets de recrutement en 2017, soit 5,8% de plus qu’en 2016. Ceux-ci ne progressent que de 2% pour les techniciens de production et d’exploitation de systèmes d’information (à 7.370) et ils reculent même de 12% pour les ingénieurs et cadres d’administration, maintenance informatique (à 1.740).

Le gros point noir reste toutefois la pénurie de candidats ou l’inadéquation de leur profil avec les attentes des entreprises. 62,8% des projets de recrutement d’ingénieurs informaticiens sont jugés difficiles par les employeurs. C’est 2e métier où sont signalées les plus fortes difficultés de recrutement (derrière l’aide à domicile mais devant les cuisiniers, les employés de maison, attachés commerciaux, et les serveurs de café…). Tous secteurs confondus 37,5% des projets de recrutement sont jugés difficiles contre 32,4% l’an dernier.

Cette enquête a été réalisée avec le Crédoc entre octobre et décembre 2016 auprès d’un échantillon de 1.67 million d’établissements privés et publics d’au moins 1 salarié (sur un total de 2,29 millions existants). Le questionnaire a suscité 436.152 réponses (dont un peu plus de 9.500 dans le secteur information et communication pour quelque 51.000 établissements recensés).