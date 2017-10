Selon CNBC, 64% des Américains possèdent au moins un produit Apple, contre 50% il y a cinq ans. Un ménage moyen possède en moyenne 2,6 appareils de la marque à la pomme, précise le site d’information. Ce taux descend toutefois au-dessous de 50% auprès des personnes ayant un revenu annuel inférieur à 30.000 dollars, des retraités et des femmes de plus de 50 ans. En revanche, 87% des Américains ayant un revenu supérieur à 100.000 dollars possèdent au moins un équipement Apple. Par ailleurs les ménages de la côte ouest possèdent en moyenne 3,7 produits du constructeur, contre 2,2 dans le sud du pays. « Je ne connais pas un autre produit – spécialement un produit dont le prix est si élevé – qui bénéficie d’un tel taux de pénétration auprès du grand public et d’une telle croissance », a confié à nos confrères Jay Campbell, du cabinet d’analyse Hart Research, qui a mené l’enquête avec l’institut Public Opinion Strategies.

L’étude révèle aussi que 64% des personnes interrogées estiment que leur iPhone est utile et productif, tandis que 27% affirment le contraire. Curieusement, les jeunes, les habitants du Midwest et ceux ayant un niveau d’éducation élevé estiment qu’ils consacrent trop de temps inutile à leur appareil.

Côté usages, les appels téléphoniques, les courriels et les SMS, et dans une moindre mesure, les réseaux sociaux, l’emportent. Peu d’Américains indiquent qu’ils utilisent leur iPhone pour regarder des vidéos, jouer ou faire des achats

Moins agréable pour Tim Cook, Seeking Alpha révèle que la Cour suprême des Etats-Unis a demandé l’avis du Département de la justice avant d’engager une procédure contre la firme de Cupertino, qui fait l’objet d’une class action. Elle est en effet accusée d’avoir illégalement augmenté le prix de ses iPhone en répercutant des commissions de vente élevées.

Apple a demandé de rejeter la plainte en prétextant qu’elle émanait de consommateurs et non de développeurs.