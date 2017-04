Ainsi que le précise Gartner dans sa dernière étude consacrée à la transformation digitale. L’environnement politique incertain qui règne un peu partout dans le monde n’empêche pas les CEO de se concentrer sur le chiffre d’affaires et la croissance de leur entreprise. La croissance serait ainsi la principale priorité pour 58% des dirigeants d’entreprise à l’issue d’une enquête menée auprès de 388 CEO de grandes organisations dans le monde. Ce pourcentage marque une très forte progression par rapport aux 42% enregistrés un an auparavant.

Près de la moitié des CEO (47%) sont pressés par leur conseil d’administration d’améliorer l’activité digitale de l’entreprise et 56% affirment que les progrès réalisés dans le numérique ont permis déjà permis d’améliorer leurs profits. « La perception qu’ont les CEO des bénéfices apportés par une stratégie d’activité numérique s’améliore », explique dans un communiqué l’analyste de Gartner Mark Raskino. « Ils sont désormais capables de décrire plus spécifiquement les bénéfices attendus. Si un nombre important de CEO évoquent toujours l’e-commerce ou le marketing digital, ils sont de plus en plus nombreux à évoquer des activités plus avancées telles que des produits digitaux, des innovations en matière de services, l’IoT ou encore les plateformes et écosystèmes digitaux. »

Les dirigeants ont d’ailleurs évolué dans leurs projets digitaux. Vingt pour cent d’entre eux ont même une approche « digital first ». « Il s’agit par exemple de créer la première version d’un nouveau type d’activité ou de développer une application mobile », précise Mark Raskino qui indique que 20% des grands patrons ont injecté du numérique dans le cœur de leur activité. Il note qu’une majorité des CEO envisage de développer les applications numériques en interne, illustrant ainsi une tendance à la « recentralisation » de l’IT.

Si la plupart des dirigeants interrogés a des ambitions numériques, l’étude révèle que la moitié d’entre eux n’ont aucun moyen de mesurer précisément le succès d’une transformation digitale. « Pour ceux qui quantifient leurs progrès, le chiffre d’affaires est le principal paramètre. Ainsi 33% des CEO définissent et mesurent leurs revenus numériques. »

Mark Raskino estime que c’est le rôle des DSI d’aider les CEO à établir les critères évaluant le succès d’une activité numérique. « Il faut avant tout se rappeler qu’il est impossible de graduer ce que l’on ne peut pas quantifier, et que l’on ne peut pas quantifier ce qui n’est pas défini. Il faut se poser la question : Qu’est-ce qui est numérique selon nous ? Quel type de croissance recherchons-nous ? Quelle est notre paramètre numéro un et quels indicateurs clés de performance devons-nous modifier ? »