A l’occasion de la naissance de La French Tech Rennes St Malo en 2015, Rennes Métropole et ses partenaires s’étaient fixé l’objectif ambitieux de créer au moins 1.000 emplois nets chaque année dans l’écosystème numérique du département, et ce pendant dix ans. Résultat atteint en 2016 puisque l’année s’est terminée avec un solde net de 950 emplois, dont près de la moitié au crédit des ESN (Proservia, Capgemini, Sopra Steria, CGI…). Les PME technologiques continuent elles aussi de recruter, notamment Mediaveille, BA Systèmes, Klaxoon, Dolmen, o2o Studio, Ariase, Télécom Santé et Syrlinks. Enfin, les grands industriels comme Thales Microelectronics, Delta Dore ou Sogitec renforcent également leurs effectifs.

Au total, les 1.060 entreprises numériques d’Ille-et-Vilaine identifiées totalisent 27.300 salariés. On note par ailleurs la création l’an dernier de 27 start-ups du secteur cumulant 72 salariés. La majorité de ces jeunes poussent prévoit de recruter cette année.

« Avec un taux de survie de 73 % à 5 ans, les entreprises de technologies innovantes que nous accompagnons ont une pérennité très supérieure à la moyenne. Leurs dirigeants, très qualifiés, s’entourent de bonnes compétences et s’impliquent dans les réseaux pour aller plus vite et plus loin » , précise Corinne Bourdet, directrice de Rennes Atalante, dans un communiqué. « Le numérique est un secteur très porteur d’emplois pour notre territoire Rennes St-Malo. Les activités en fort développement ici sont la cybersécurité, les objets connectés, les technologies du multimédia, le big data et le cloud, mais aussi les greentech. »