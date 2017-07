Au premier jour de la conférence Inspire qui réunit en ce moment ses partenaires à Washington, Microsoft a fait quelques annonces. Rien de fracassant semble-t-il concernant la réorganisation. Natya Nadella a toutefois souligné le rôle clé des partenaires, indiquant que la société passait de l’ère du « partner led » à celle du « partner first ».

Parmi les annonces importantes de la keynote d’ouverture, citons celles de Microsoft 365 et de Microsoft Azure Stack.

Microsoft 365 est une nouvelle offre packagée réunissant Office 365, Windows 10 et des outils de mobilité et de sécurité. Elle se décline en deux formules : Microsoft 365 Entreprise et Microsoft 365 Business, destinée aux PME/PMI. Microsoft 365 Entreprise intègre Office 365 Entreprise, Windows 10 Entreprise et Enterprise Mobility + Security. Elle est proposée en deux versions, E3 et E5, la seconde incluant notamment des outils de BI et d’analytique Microsoft 365 Business, disponible en preview à partir du 2 août prochain, comprend de son côté Office 365 Business Premium, des fonctions de sécurité ainsi que la gestion centralisée des applications Office et des périphériques Windows 10 depuis une seule et même console. « Cette nouvelle offre représente une belle opportunité de développement pour les partenaires qui souhaitent accroître leurs revenus liés à des services complémentaires », indique l’éditeur dans un communiqué. Selon Forrester Consulting, Microsoft 365 Entreprise permettrait ainsi d’accroître les revenus des partenaires de plus de 50% par rapport à la vente et au déploiement d’Office 365 seul.

Microsoft Inspire marque également la disponibilité générale de Microsoft Azure Stack développée en partenariat avec Dell EMC, HPE, et Lenovo. Microsoft Azure Stack a été conçue pour permettre aux entreprises de développer leurs propres solutions de cloud hybride. Elle permet l’importation d’instances privées d’Azure dans le datacenter de l’entreprise, permettant notamment à cette dernière de répondre à ses exigences propres, ou réglementaires en matière de domiciliation des données. De leur côté, les partenaires peuvent capitaliser sur Microsoft Azure Stack pour proposer de nouvelles offres de cloud hybride auprès de leurs clients.

La firme de Redmond a par ailleurs annoncé le lancement du programme ISV Cloud Embed, permettant aux ISV de bénéficier de tarifs préférentiels, pouvant aller jusqu’à 50% de réduction, pour l’intégration de fonctionnalités de Dynamics 365, Power BI, Power Apps et Microsoft Flow à leurs propres applications.