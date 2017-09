A en croire Jun Zhang, analyste chez Rosenblatt, les précommandes d’iPhone 8 sont nettement inférieures à celles des iPhone 6 et 7.

Selon lui, il y a eu au cours de trois premiers jours de lancement 1,5 million de pré-commandes pour la nouvelle mouture de l’iPhone contre 3,5 millions pour l’iPhone 7. En Chine, le total des pré-commandes atteignait 1 million d’exemplaires, contre 2,5 millions pour l’iPhone 7 et 3,5 millions pour l’iPhone 6. Selon lui, beaucoup de clients attendent le lancement de l’iPhone X. « Mais nous pensons que les ventes d’iPhone 8 et d’iPhone 8 Plus pourraient entraîner des vents contraires », a-t-il ajouté.