Nous vous proposerons, au cours de l’année 2017, une série de portraits vidéos d’entrepreneurs de la distribution IT, une série que nous avons entamée de réaliser à l’occasion du salon IT Partners 2017 et en partenariat avec ses organisateurs.

Avant de découvrir les portraits réalisés durant le salon, nous vous présentons, cette semaine, pour inaugurer cette série, l’interview vidéo de Xavier Bruns, Directeur Associé de l’intégrateur Elit Technologies spécialisé dans les communications unifiées, la visioconférence et le cloud computing.

Xavier Bruns revient sur la création de la société qui fête ses 10 ans en 2017. Il explique comment, avec son associé Henri Abenezra, ils ont décidé de créer et positionner l’entreprise. Il souligne les implications personnelles de ce choix de la création d’entreprise.

Il revient par ailleurs sur les « ingrédients » qui ont permis selon lui à Elit Technologies d’être reconnu par ses clients et ses fournisseurs.

De la même façon, il met en évidence les difficultés auxquels les entrepreneurs de la distribution doivent faire face, les constantes évolutions du secteur et ces implications sur le « business model » de l’entreprise.

Enfin il « distille » quelques conseils aux lecteurs de Channelnews qui souhaiteraient eux-mêmes créer leur propre entreprise de distribution.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en dessous de l’article et à partager cette vidéo.