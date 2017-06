L’éditeur allemand spécialisé dans la logistique et la gestion des transports PTV Group vient d’être racheté pour 300 millions d’euros par Porsche. Le constructeur automobile allemand – qui contrôle Volkswagen – explique dans un communiqué que cette acquisition s’inscrit dans une stratégie d’investissement à long terme et qu’il voit un potentiel considérable de croissance dans l’optimisation des déplacements des personnes et des marchandises. L’équipe de management de PTV reste en place et va continuer à assurer le développement commercial de l’entreprise. « Nous avons trouvé le parfait investisseur stratégique pour notre groupe. Ceci nous permet de rester indépendants, et va nous aider à atteindre nos objectifs ambitieux sur les années à venir », affirme dans le document le CEO de l’éditeur, Vincent Kobesen.

PTV Group, qui emploie 700 salariés dans le monde, affiche une croissance à deux chiffres et devrait franchir à la fin de l’exercice actuel la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe revendique plus de 2.500 villes dans le monde équipées de ses logiciels et plus d’un million de véhicules dont les tournées sont planifiées par ses solutions. PTV a par ailleurs développé une offre MaaS (Mobility as a Service) destinée aux constructeurs automobiles, prestataires de services, prestataires logistiques, fournisseurs de technologie et urbanistes, qui intègre l’ensemble de son catalogue de technologies, depuis la planification jusqu’au contrôle opérationnel.