Le pôle consulting d’Adecco met la dernière main à une école numérique interne. Cette école doit permettre à des personnes déjà diplômées mais n’ayant pas suivi de cursus informatique d’acquérir les compétences leur permettant de devenir ingénieurs informatiques. Inspirée de son projet de grande école de l’alternance mis en place l’année dernière à l’échelle du groupe Adecco, qui vise à former 10.000 jeunes sur des compétences pénuriques (dans tous les secteurs d’activité), cette école numérique sera placée sous le patronage de Modis, son entité de services IT dédiée aux projets de transformation digitale et aux services d’externalisation, et ambitionne de former une centaine d’ingénieurs IT chaque année.

La mise en œuvre de ce projet d’école numérique est l’un des moyens conçus par le pôle consulting d’Adecco pour atteindre ses objectifs ambitieux de recrutement cette année. Adecco prévoit en effet de recruter pour Modis et Euro Ingéniering, ses entités services IT et conseil en technologies, pas moins de 900 candidats en CDI au cours de l’exercice (dont 50 alternants). Adecco prévoit que 40% de ces nouvelles recrues soient sans expérience professionnelle (sortis d’école) et que 40% supplémentaires soient en début de parcours (moins de cinq ans d’expérience professionnelle).

« Tous nos confrères cherchent des jeunes ayant au moins 3 ans d’expérience. Mais il faut bien permettre aux jeunes sortis d’école de se constituer une première expérience. C’est ce que nous faisons en recrutant une large proportion de jeunes sans expérience. Cela fait partie de nos engagements sociétaux », souligne Laurent Graciani, directeur général du pôle consulting d’Adecco.

Si Adecco consulting parvient à atteindre son objectif de recrutement, son effectif pourrait approcher les 2.800 personnes d’ici à la fin de l’année, soit une croissance nette de plus de 25% de son effectif sur l’année, en tenant compte d’un taux de turnover annoncé de 15%. En 2016, Adecco Consulting avait atteint près de 80% de son objectif de 800 recrutements, selon Laurent Graciani.

Pour sécuriser ses besoins en main d’œuvre, Adecco a renforcé ses liens avec une trentaine d’écoles cibles et a considérablement accru sa présence sur les réseaux sociaux. Le groupe mise sur un ton décalé et des messages inspirant la convialité et la proximité pour séduire ses nouvelles recrues. Des valeurs de proximité renforcées par une présence assidue dans les salons étudiants, les journées portes ouvertes des écoles et via l’organisation deux fois pas an d’événements de recrutement locaux baptisés « Jobs Connexion ». Impliqué dans la lutte contre les discriminations, le groupe communique également sur le handicap, là aussi sur un ton résolument décalé, avec comme accroche : « Le seul handicap que l’on ne recrute pas, c’est le « je m’en foutisme » »