Le pôle consulting du Groupe Adecco, qui regroupe les marques internationales Modis, entreprise des services numériques, et euro engineering, entreprise d‘ingénierie et de conseil en technologie, ouvre 900 postes. Les recrutements seront effectués à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Tours, Cherbourg, Lille, Valenciennes, Pau, Strasbourg et Clermont Ferrand.

Le Pôle Consulting du Groupe recrute ainsi 850 consultants et chefs de projets, 30 Business Manager, en charge du développement commercial et RH, et 20 fonctions support (chargés de recrutements, chargés de mission RH, administration des ventes ).

Outre des ingénieurs expérimentés capables de prendre rapidement d’importantes responsabilités de coordination de projet et d’expertise technique, 80% des recrutements concernent des consultants en début de parcours diplômés d’un BAC+5. Cinquante alternants seront également recrutés pour renforcer les équipes.

Les consultants qui rejoindront Modis seront amenés à intervenir sur des projets de transformation numérique (sécurité, BI, Big Data, mobilité, cloud, développement applicatifs). Pour euro engineering, ils contribueront aux grands projets de génie industriel et d’ingénierie des systèmes complexes. Ils interviendront auprès de grands comptes des secteurs de l’industrie (transport, énergie et sciences de la vie), de la banque, finance, assurance et des télécoms.

« Nous sommes convaincus que demain, au-delà des investissements technologiques, le capital humain sera le premier avantage concurrentiel des entreprises. Nous consacrons ainsi toute notre énergie à la détection ; au recrutement mais aussi au développement de nos talents. Car au-delà des compétences, nous faisons le pari des potentiels : nous recherchons des profils passionnés, capables de se former et de s’adapter à des environnements technologiques évoluant très vite, pouvant travailler en mode projet et ayant le sens de la relation client », explique dans un communiqué Laurent Graciani, directeur général France de The Adecco Group en charge des activités consulting et outsourcing.