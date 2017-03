Héritage de l’époque où le reconditionnement de pièces détachées constituait son cœur de métier, son nom ne convenait plus à IB Remarketing, qui a décidé d’en changer. « IB Remarketing sonne reconditionnement, matériel d’occasion », souligne Bruno Demolin, PDG du groupe. Or, le reconditionnement n’est plus qu’une des composantes de notre activité de spare as a service [ou, en bon Français, d’approvisionnement de pièces détachées à la demande], l’un de nos quatre métiers actuels. D’où le choix d’Evernex, une dénomination compréhensible dans tous les pays où nous intervenons et autour duquel nous allons pouvoir raconter ce que l’on fait réellement ».

Ce changement de nom intervient alors que le groupe enregistre une forte accélération de son internationalisation. En 18 mois, il est passé de 18 à 24 filiales implantées à l’étranger. En 2016, il a ouvert le Mexique, la Belgique, le Nigéria, le Japon, le Pakistan et l’Egypte. Trois nouvelles filiales sont en cours d’ouverture en Afrique du Sud, au Chili et en Roumanie et deux autres sont en projet pour cette année (notamment en Afrique de l’Est).

La croissance de ses facturations est à l’avenant : le groupe a achevé son exercice fiscal sur un chiffre d’affaires de 161 M€, en croissance de 23,5% (dont 13% d’organique). En deux ans, les revenus ont progressé de 85%, tirés par les nombreuses opérations de croissance externe de ces dernières années (Nexeya Services en 2016, Aditia Lease et Digital Computer Service en 2014, Phoenix Services en 2013). Quant à l’effectif, il progresse lui aussi au galop avec 80 nouveaux collaborateurs en 2016, portant le total à 400 personnes.

Avec 71 M€ sur les services de maintenance (contre 48 M€ en 2015), Evernex se positionne désormais en numéro deux européen derrière Econocom et en numéro trois mondial derrière SMS. Contrôlé depuis 2015 par le groupe Carlyle, Evernex vise désormais le la première place en Europe. Pour y parvenir, le groupe mise sur la croissance externe. Plusieurs opérations en France, en Espagne et au Maroc sont d’ores et déjà à l’étude.