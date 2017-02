Little Big Connection a beaucoup d’ambition. La place de marché des services de conseil IT lancée en 2013 espère en effet atteindre un chiffre d’affaires de 50 à 55 millions d’euros en 2017, contre environ 8 millions d’euros en 2016. Pour atteindre ce but, la startup vient de lever un million d’euros. Concrètement, cet argent servira à renforcer les équipes, qui selon les prévisions du fondateur, Julien Clouet, passeront de 40 à 100 collaborateurs d’ici la fin de l’année, à lancer la V2 de la plateforme qui sera tournée vers le Big Data, et à accélérer le développement international, en commençant par les pays voisins de la France, avant d’investir les marchés asiatiques et américains. Julien Clouet met vraiment la barre très haut. « Ce soutien, qui nous est accordé par le biais de cette levée de fonds, nous conforte dans l’idée que Little Big Connection apporte une réponse pertinente aux besoins de flexibilité et de sécurité remontés par nos clients. Nous avons pour ambition de concentrer le sourcing sur notre plateforme de manière à le décloisonner et offrir ainsi de nouvelles opportunités, tant aux entreprises qu’aux consultants », explique-t-il.

La plateforme a été développée avec trois objectifs prioritaires : permettre aux consultants d’accéder aux appels d’offres qui leur sont en général fermés à cause de la taille de leur structure, offrir aux entreprises la flexibilité nécessaire pour identifier et recruter de nouveaux experts (ou conserver leurs prestataires habituels tout en offrant une relation digitalisée et fluidifiée) et respecter les contraintes d’organisation et de process d’achats des grands groupes, souvent tenus de limiter le nombre de prestataires référencés tout en leur permettant de diminuer leur coûts d’intermédiation. Des coûts qui seraient ainsi divisés par quatre estime Julien Clouet. Précisons que la plateforme est censée s’interfacer avec les outils du client (ERP, e-Procurement…). Pour les aider dans la prise en main de l’outil, les clients ont à leur disposition une personne dédiée.

Litte Big Connection revendique 45.000 profils d’experts accessibles et un millier d’entreprises inscrites, le tout dans une dizaine de pays.