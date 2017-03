SFR a enregistré en 2016 une perte de 218 millions d’euros (page 6 du communiqué de presse) contre un bénéfice de 682 millions d’euros un an plus tôt. La dette de l’entreprise progresse sur la période de 395 millions d’euros à 14,796 milliards d’euros, soit 3,8 fois l’Ebitda ajusté.

Intégrant les activités médias (Next RadioTV et Altice Media Group France), soit 301 millions d’euros, et malgré un retour à la croissance au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires recule de 0,4% à 10,991 milliards d’euros (grand public -3,2%, entreprises -4,9%, opérateurs -0,4%).

Le nombre d’abonnés recule aussi bien dans le fixe que dans le mobile. Malgré un gain de 136.000 clients au cours du quatrième trimestre (33.000 abonnements post payés et 103.000 pré payés), le nombre d’abonnés mobiles passe de 15,14 millions en 2015 à 14,62 millions fin 2016 (-520.000). Le nombre de clients fixes baisse quant à lui de 420.000 pour atteindre 6,11 millions d’abonnés. En revanche, l’Arpu (revenu moyen par abonné) progresse de 0,80 euro dans le mobile pour atteindre 23,00 et de 2,00 dans le fixe pour s’établir à 36,90 euros.

Si l’on s’en tient au quatrième trimestre, la perte est de 63 millions d’euros (page 5 du communiqué de presse), contre 209 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires progresse de 5,4% en intégrant les activités médias (de 0,6% hors activités médias) à 2,892 milliards d’euros.

Pour 2017, l’opérateur prévoit une stabilisation du chiffre d’affaires « bénéficiant des investissements supplémentaires dans la modernisation et le déploiement des réseaux fibre et 4G / 4G+, ainsi que des investissements additionnels en contenu, y compris des droits de grands événements sportifs, les chaînes NBCU/Discovery, des créations originales et des titres supplémentaires de vidéo à la demande (pour un total d’environ 350 à 400 millions d’euros sur une base annualisée) ». SFR poursuivra également son plan de transformation « New Deal » signé avec deux syndicats (CFDT et UNSA), qui prévoit le départ de 5.000 personnes sur base du volontariat d’ici 2019. Une deuxième tranche, en cours de négociations, devrait ainsi démarrer au mois de juillet prochain. Son ampleur n’est pas connue. On ignore également le nombre de personnes qui ont quitté l’opérateur à ce jour.