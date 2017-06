La pénurie de mémoire vive et de SSD causée par un déséquilibre entre l’offre et la demande, qui grippe le marché du hardware, inquiète les fournisseurs de solutions IT constate CRN.

La pénurie provoque en effet une hausse des prix des composants. Depuis l’an dernier, le prix de la mémoire vive a doublé tandis que celui des SSD a augmenté de 20%. Intenable pour les constructeurs, obligés à leur tour de répercuter cette hausse sur leurs produits. Dell Technologies a d’ailleurs annoncé qu’il se voyait contraint d’augmenter les prix de ses PC et de ses serveurs. Il n’a pas donné de fourchette mais à en croire les fournisseurs de services interrogés par nos confrères, la plupart des fabricants de matériel IT du marché devraient alourdir leurs factures de 5 à 10%.

« C’est une mauvaise nouvelle », se plaint un fournisseur de solutions californien qui travaille avec la plupart des grands fabricants. « Les clients ont planifié leurs déploiements dans un laps de temps très court et les pénuries combinées à l’augmentation des prix représente une gêne pour nous tous. » « Nous cherchons d’autres alternatives », témoigne un partenaire de Dell-EMC. « Les délais ont un impact sur nos revenus, notre capacité à livrer. Notre backlog est plus élevé que la normale parce que les choses se font dans un délai plus long que celui que nous envisagions. Cela impacte notre trésorerie, notre profitabilité. Vous ne pouvez pas vraiment déplacer vos coûts, c’est pourquoi nous allons devoir augmenter nos prix. » Le revendeur ne croit pas aux rumeurs qui évoquent un retour à la normale à la fin de l’année. « Nous avons plutôt entendu que ce sera au milieu de l’année prochaine. Voilà qui n’est pas très encourageant. »

Le plus paradoxal dans l’affaire c’est que la pénurie et l’augmentation des prix des SSD a été provoqué par une demande de plus en plus soutenue, consécutive à une chute des prix des composants. L’abandon de la mémoire NAND traditionnelle, jusqu’à présent un composant-clé des SSD, pour la mémoire 3D NAND est un autre facteur de pénurie, la reconversion de certaines chaînes de fabrication étant en cours.