Les ventes cumulées de systèmes de référence certifiés, d’infrastructures intégrées, de plateformes intégrées et de systèmes hyperconvergés ont totalisé 3,09 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une décroissance de 1,4%, indique IDC. Le marché mondial a consommé 1,6 hexaoctets de capacité de stockage au cours de la période, soit une croissance modérée de 4% comparativement au quatrième trimestre 2015. Sur l’ensemble de l’année 2016, le marché mondial des systèmes convergés a grimpé de 5,8% pour atteindre 11,3 milliards de dollars. « Le marché des systèmes convergés est dans une période de changement », explique dans un communiqué Eric Sheppard, directeur de recherche Enterprise Storage & Converged Systems chez IDC. « Nous assistons à une forte croissance des produits dotés de nouvelles architectures, d’un niveau d’automatisation accru et faisant un usage intensif de technologies définies par logiciel. La croissance a été compensée par la réduction des dépenses en matière de systèmes convergés traditionnels et par la décision prise par certains fournisseurs d’arrêter certains de leurs produits. »

Par segment, on constate un recul des infrastructures intégrées et des systèmes de référence certifiés, lesquels comprennent les systèmes pré-intégrés certifiés par le fournisseur, comprenant le serveur, les systèmes de stockage, les équipements réseaux ainsi que des systèmes basiques de gestion. Ces systèmes ont généré au cours du quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 1,57 milliard de dollars, ce qui représente une baisse annuelle de 15,7% et 50,8% du marché des systèmes convergés. Ce segment est dominé par Dell Technologies qui s’en arroge 44,9% (-32,4%), devant Cisco et ses 31,0% de part de segment (+44,5%) et HPE qui conserve 14,6% du segment (-29,4%).

Le segment des plateformes intégrées (systèmes intégrés fournis avec des logiciels packagés et des outils personnalisés tels que des logiciels de bases de données, des outils de développement d’applications, des outils d’intégrations…) qui pèse 26,6% du marché a enregistré des revenus de 823,5 millions de dollars, soit une baisse de 8,6%. Ce segment est dominé par Oracle qui en détient 49,4% (+12,2%), devant IBM et HPE (8,5% du segment chacun), le premier enregistrant une baisse de 39,7%, le second enregistrant un recul plus modéré de 6 ,3%.

Le grand bénéficiaire du trimestre est le segment des systèmes hyperconvergés dont les ventes ont grimpé de 87,3% sur un an pour atteindre 697,4 millions de dollars au quatrième trimestre. Cela représente une part de marché de 22,6%. Sur l’ensemble de l’année ce segment a dépassé les 2,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une hausse de 110% par rapport à 2015.