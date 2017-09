L’équipementier télécoms Patton Electronics annonce l’arrivée de Roland Leocadio pour diriger et accompagner le développement commercial en France et dans la péninsule ibérique. Pour sa nouvelle mission, Roland Leocadio s’appuiera sur ses 30 années d’expérience dans le développement et la gestion des ventes sur le marché des télécommunications, afin de stimuler la croissance des revenus en élargissant les activités commerciales de l’entreprise dans cette région.

Titulaire d’un diplôme en génie électrique, Roland Leocadio a occupé au cours de sa carrière des postes de responsable commercial chez ECI Telecom, General Datacomm, Veraz Networks, Dialogic et récemment au sein du groupe Epsilon Telecommunications.