Décidément, la vente de Brocade à Broadcom passe mal, non seulement auprès des partenaires et des clients Ruckus (voir notre article du 15 décembre dernier), mais aussi en interne. C’est ainsi que le patron du channel, Pete Peterson, vient de quitter l’équipementier pour rejoindre le VAD Tessco, spécialisé dans le sans-fil, la mobilité et l’IoT, en tant que vice-président chargé des ventes. Ainsi que le rappellent nos confrères de CRN, qui rapportent l’information, Pete Peterson avait quitté Tech Data pour rejoindre Brocade en novembre 2015 avec pour objectif de permettre à son nouvel employeur de mieux tirer profit du channel, et de bâtir une meilleure relation avec les partenaires. On conçoit qu’avec la tournure que prennent les choses il a voulu changer d’air et abandonner la Californie pour rejoindre le Maryland moins ensoleillé. « Et bien, ce n’est vraiment pas un bon signe pour le channel. Peterson est un acteur connu dans le channel. Ce n’est pas un bon signe pour le futur », a commenté un des responsables d’un partenaire américain de Brocade, qui préfère garder l’anonymat. « On ne peut pas faire grand chose actuellement, sinon attendre. Cela ne devrait pas affecter nos ventes, ni notre façon de travailler avec Brocade mais plus vite nous saurons à quoi nous en tenir, mieux ce sera. » Un avis que beaucoup de partenaires, clients et employés partagent sans doute.