Il y a du changement à la tête de Lafi, le revendeur dédié aux comptes intermédiaires filiale du grossiste Also. Son directeur général depuis 10 ans a quitté l’entreprise en juillet sans explication. Il a été remplacé début septembre par Guillaume du Roure, qui pilotait jusque-là les ventes d’Inmac-Wstore Misco. Sollicité pour commenter ce changement de direction, Laurent Mitais, directeur général d’Also et président de Lafi, n’a pas répondu.

Sous la direction de Patrice Latry, Le chiffre d’affaires avait plus que double entre 2009 et 2016, passant de 49 M€ à 108,1 M€ l’année dernière. Sur ses deux derniers exercices, l’entrteprise a enregistré une croissance annuelle moyenne de 13% pour un résultat net d’environ 2,5% du chiffre d’affaires. Cette croissance s’explique notamment par sa politique d’ouvertures d’agences en régions. Depuis 2012, l’entreprise de Gennevilliers (92) s’est installée avec succès à Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux et elle a ouvert sa sixième agence à Nantes cet été.

Le revendeur, qui s’appuie la plateforme de stockage de 25.000 m2 d’Also à Bonneuil-en-France, réalise une part prépondérante de son activité via sa plateforme de e-procurement.