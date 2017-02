Le 7 février dernier, Palo Alto Networks avait donné rendez-vous à 150 de ses partenaires français dans l’amphithéâtre de la Tour TF1 de Boulogne pour assister à la restranscription en direct de l’annonce d’une évolution majeure de son offre. Au cours de cette allocution d’une heure trente diffusée dans le monde entier l’éditeur de solutions de pare-feu de nouvelle génération (firewall Nextgen) a présenté les quelque 70 nouvelles fonctionnalités de la huitième génération de son système d’exploitation PAN-OS.

Parmi elles, Aperture, un nouveau service de sécurisation des applications SaaS. Validé pour des solutions telles qu’Office 365, Google Apps, Box ou Salesforce, ce service permet aux clients déjà en possession de ses boîtiers firewall d’appliquer par simple mise à jour le même niveau de protection aux utilisateurs de ces applications que celui dont ils bénéficient pour les applications hébergées en interne. Autre innovation annoncée à cette occasion : une fonction de prévention des vols d’identifiants (compatible avec les systèmes de double identification). Palo Alto a également annoncé cinq nouvelles plateformes matérielles, dont une solution d’entrée de gamme au prix divisé par deux par rapport à sa devancière, et quatre nouvelles versions de la réplique virtualisée de sa plateforme.

Dans la foulée de cet événement, pompeusement baptisé « Colossal Event », l’éditeur a réuni ses quelque 100 grossistes européens à Amsterdam ces 21 et 22 février (dont Miel, Exclusive Networks et Westcon pour la France) pour leur détailler ces annonces et les plans de formation associés qui seront déclinés dans le cadre de la campagne de formation partenaires qui démarre.

Cette effervescence produits est au diapason de la dynamique commerciale qui continue de faire littérallement léviter la société. Lors de la présentation des résultats de son exercice fiscal 2016 clos fin juillet, Palo Alto a annoncé qu’il était désormais crédité de la place de numéro deux du marché de la cybersécurité devant Check Point et qu’il avait de bonnes chances de doubler le numéro un Cisco au cours de l’année 2017 s’il maintenait sa croissance au-dessus de 35 à 40% – il a réalisé 50% de croissance en 2016 sur un marché qui lui n’en a fait que 7%.

Sur la région Europe du Sud, cette croissance soutenue s’est traduite par le recrutement d’une cinquantaine de personnes supplémentaires sur les douze derniers mois, portant l’effectif à environ 130 collaborateurs, dont 50 dédiés au marché français, souligne Raphaël Bousquet, son vice-president Europe du Sud. Dans le même temps, l’éditeur continue de recruter de nouveaux partenaires, notamment grâce à Traps, son outil de protection contre les risques inconnus, sorte d’antivirus de nouvelle génération. Au catalogue depuis deux ans, ce produit remporte un énorme succès auprès des clients et des partenaires. Ainsi, 14 partenaires se sont certifiés sur ce produit au cours des douze derniers mois et ils devraitent être 18 d’ici à l’été. Fait notable, plus de 50% des projets Traps sont le fait de nouveaux clients pour l’éditeur.

Fort de son succès et de son poids grandissant sur le marché, l’éditeur s’est offert une campagne de visibilité qui l’a conduit à s’offrir notamment la façade du Cnit de La Défense pendant deux semaines pour mettre en avant son guide de la cybersécurité sorti pour les assises de la sécurité et qui rencontre un grand succès, dû notamment au fait qu’il a été entièrement rédigé en français par certains des experts les plus illustres du marché français.