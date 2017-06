Pascal Rivière passe de l’autre côté de la barrière. Jusqu’à présent responsable du réseau de distribution d’HPE France, il se voit confier l’organisation Inside Sales, autrement dit la direction des forces commerciales internes du constructeur. A ce titre, il intègre le comité de direction de la filiale française.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pascal Rivière aura pour mission d’accélérer la transformation et le développement de l’organisation Inside Sales en s’appuyant sur l’infrastructure EMEA et les équipes commerciales locales. Il aura pour objectif premier de renforcer la force de frappe commerciale destinée à mettre en œuvre les plans de croissance des Business Units de la filiale. Au sein du comité de direction il conserve toutefois l’executive sponsorship du programme de développement des partenaires à potentiel du segment SMB.

Agé de 51 ans, Pascal Rivière est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse doublé d’un BA (honours) de l’université de Nottingham, ainsi que de l’Insead (IEP). Il a débuté sa carrière en rejoignant HP en 1989 où il a occupé plusieurs rôles de management au sein du département finance en France. Il était notamment directeur administratif et financier de la société au moment de la fusion avec Compaq en 2001. Il a ensuite dirigé l’organisation Sales Operations au niveau EMEA. En 2012, il a réintégré la filiale française pour prendre la direction de l’organisation Sales Strategy et Planning. Depuis la scission entre HPE et HP Inc. en novembre 2015, Pascal Rivière était en charge du réseau de distribution d’HPE, au sein duquel il a joué un rôle clé sur le développement du segment SMB (ETI et PME/PMI) ainsi que du channel en France.