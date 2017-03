L’OPA lancée par Claudius (société véhicule des fonds américain Silver Lake Partners et britannique AltaOne Capital) contre Cegid prévoyait que le directeur général de la société, Patrick Bertrand, ainsi que le président et fondateur, Jean-Michel Aulas, conservent leur mandat « pour une période allant jusqu’à deux ans à compter du 18 avril 2016 ».

Dix mois après, Patrick Bertrand est remplacé par Pascal Houillon. Dans le communiqué Jean-Michel Aulas précise que Patrick Bertrand « restera proche du groupe ». Ex-Sage – il fut notamment président et directeur général de Sage France puis, jusqu’en mai 2015, président et CEO de Sage Americas – Pascal Houillon va apporter à l’éditeur lyonnais son expérience acquise depuis 25 ans dans le domaine des logiciels ERP destinés aux PME ainsi que le précise un communiqué. Ses années passées à la direction de la filiale américaine de Sage a dû également peser dans la balance. En effet, après ses opérations de croissance externe aux Etats-Unis et au Canada, Cegid nourrit toujours des ambitions à l’international, notamment en Afrique où l’éditeur a ouvert l’an dernier une filiale au Maroc et en Côte-d’Ivoire.

Détenteur d’un Miage en science informatique de l’université Paris-Sud (Paris XI) et diplômé de l’Insead (AMP), Pascal Houillon est par ailleurs, président du comité stratégique de Clearnox, une fintech française spécialisée dans les domaines du suivi, relance et paiement de factures à destination des entreprises, dans laquelle il a pris une participation.

Cegid publie par ailleurs ses résultats annuels 2016. Le chiffre d’affaires progresse de 9% à 307,6 millions d’euros. Le résultat net progresse de 25% pour s’établir à 28,6 millions d’euros. L’endettement financier s’élève à 49,5 millions d’euros, contre 65,3 millions d’euros au 31 décembre 2015.