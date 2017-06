Le groupe SOA People, partenaire SAP Platinum, a fait l’acquisition de l’Allemand Cormeta, partenaire SAP Gold, et spécialiste des moyennes et grandes entreprises. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, permettra au groupe de conseil et intégrateur belge, très actif en France, d’entamer son développement sur le marché allemand et d’étendre ses activités vers l’Europe centrale et de l’Est.

Cormeta emploie près de 130 personnes réparties au sein de son siège basé à Ettlingen, près de Karlsruhe, et de ses bureaux à Berlin, Düsseldorf et Hambourg, pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros (2016). Le groupe SOA People pèse ainsi 120 millions de chiffre d’affaires et figure désormais dans le top 5 des partenaires européens SAP.

« Cette acquisition nous permet d’accroître notre présence en Europe et d’élargir notre notoriété autour de nos offres sectorielles préconfigurées et innovantes », commente dans un communiqué Khalil Hodaibi, directeur général du groupe. « Nous sommes en recherche des meilleures entreprises spécialistes SAP dans chaque pays européen. La solide expérience des équipes de Cormeta et leurs propres solutions SAP sont alignées avec la culture et les compétences de SOA People. Il s’agit d’une très belle opportunité de développement pour les deux organisations. »