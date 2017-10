ForeScout Technologies a déposé la semaine dernière auprès de la SEC un document d’enregistrement de ses actions (S-1), prélude à l’introduction en bourse de la société. Une IPO qui fait l’objet de rumeurs depuis de long mois, la fin de l’année étant considérée comme une date butoir. L’éditeur et fournisseur d’appliances, spécialisé dans le contrôle des appareils connectés au réseau, indique dans le formulaire, consulté par CRN (qui rapporte l’information), qu’il souhaite être coté au Nasdaq sous le symbole FSCT.

Il y explique également qu’il envisage de lever 100 millions de dollars, un montant qui pourrait toutefois encore évoluer. Cet argent servira entre autres à la R&D, aux opérations de ventes et de marketing, à des remboursements de prêts et éventuellement à des acquisitions d’entreprises permettant de compléter ses activités.

Le document fournit encore d’autres renseignements. On y apprend notamment que la firme de San Jose s’appuie sur un réseau de 600 partenaires dans le monde, à l’origine de 86% des revenus en 2016. Les partenaires constituent un élément clé de sa stratégie précisent nos confrères. La société a lancé en février dernier un programme partenaires intégrant la sécurité des objets connectés et offrant plus de marge au channel, auquel a été transférée une partie des services professionnels réalisés par l’éditeur.

En 2016, ForeScout a enregistré un chiffre d’affaires de 166,8 millions de dollars contre 126 millions de dollars en 2015 et 71,1 millions de dollars en 2014, pour des pertes de respectivement 74,8 millions de dollars, 237,3 millions de dollars et 44 millions de dollars. Au cours du premier semestre, la société a engrangé 90,6 millions de dollars de chiffre d’affaires pour un déficit de 47,7 millions de dollars. Elle estime que la poursuite de ses investissements en matière de R&D, ventes, marketing et recrutements ne lui permettront pas d’atteindre l’équilibre immédiatement.

Après avoir levé 156 millions de dollars auprès d’investisseurs depuis sa création en 2000, l’entreprise est aujourd’hui valorisée environ 1 milliard de dollars si l’on en croit le Wall Street Journal.

ForeScout a signé récemment un accord de partenariat avec CyberArk afin d’ajouter des capacités de gestion des accès privilégiés à sa plateforme.

Fondée en 2000 par les Israéliens Oded, Comay, Dror Comay et Hezy Yeshurun, ForeScout est basée à San Jose dans la Silicon Valley et à Tel Aviv, où elle dispose d’un centre de R&D. Elle possède des agences dans la zone Asie/Pacifique, en Amérique Latine et en Europe, notamment en France. Ses investisseurs clés sont outre Wellington Management, Accel Partners, Amadeus Capital Partners, Meritech Capital Partners et Pitango Venture Capital. ForeScout revendique plus de 2.500 clients et 30 millions de points d’accès sécurisés.