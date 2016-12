Commentant les résultats trimestriels de Dell Technologies, le directeur financier du constructeur, Tom Sweet, a eu des paroles qui ont jeté les trouble chez les partenaires. « Il y aura peut être à court terme des perturbations lorsque nous allons intégrer les activités de go-to-market. Nos priorités consistent à intégrer avec succès nos forces commerciales et le programme partenaires et à profiter des importantes synergies offertes par les ventes croisées. »

« Ils sont très discrets à propos de tout cela et beaucoup se préparent au pire », a expliqué à nos confrères de CRN un important partenaire Dell, lequel s’inquiète tout particulièrement des objectifs qui seront fixés dans le futur programme. « Avec Dell, le peloton de tête se situe aux environs de 5 millions de dollars de dollars de revenus annuels. Chez EMC, c’est entre 20 et 100 millions. C’est une autre toute autre ampleur et pas mal de gens sont réellement inquiets. Beaucoup sont incapables d’en faire autant sans d’importants changements. »

« Je suis désolé de dire que je n’ai rien entendu de concret. Silence absolu. Cependant ils ont un plan, et d’une certaine manière c’est déjà une annonce. Ils ont le feedback des partenaires et chaque décision ne sera pas prise en petit comité », espère un autre partenaire , un EMC quant à lui.

Rappelons que le nouveau programme sera dévoilé ce mois-ci.