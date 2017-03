Juniper Networks peine à se relever. Après un avertissement sur résultats au second trimestre 2016, l’équipementier californien avait aligné deux trimestres en hausse côté chiffre d’affaires, les bénéfices étant quant à eux un peu moins glorieux. Malheureusement, fin janvier la firme de Sunnyvale publiait à nouveau des prévisions décevantes pour le trimestre en cours et annonçait dans la foulée une réorganisation d’une partie de la direction, assortie de licenciements.

Ces secousses ne laissent pas de marbre les partenaires. Certains d’entre eux ont même une petite idée sur la question. C’est ce qu’ont découvert nos confrères de CRN qui ont mené l’enquête auprès de revendeurs US. A la fois présent sur le marché des réseaux et sur celui de la sécurité, Juniper devrait selon ces derniers trancher en faveur du premier et abandonner le second. « Ils doivent abandonner le business défaillant de la sécurité et se recentrer sur l’innovation de ce qui constitue leur gagne-pain, c’est-à-dire les réseaux et le SDN », ont-ils expliqué. « Les clients ne considèrent plus Juniper comme un spécialiste de la sécurité capable de concurrencer d’autres acteurs comme Palo Alto Networks et Fortinet », estime le CEO d’un fournisseur des services, partenaire de la société. « Ils doivent reconsidérer sérieusement ce qu’ils vont faire avec leur activité sécurité. Je crois qu’ils doivent concentrer leurs efforts sur les commutateurs et les routeurs et développer des logiciels permettant d’améliorer ces technologies. »

CRN rappelle à ce propos que la firme californienne a vu le chiffre d’affaires de ses solutions de routage grimper de 12% en un an tandis que les ventes de commutateurs restaient stables. En revanche, plusieurs partenaires se plaignent d’une baisse de 10 à 15% de leurs activité Juniper, baisse qu’ils attribuent aux ventes décevantes des solutions de sécurité de l’équipementier. L’offre SDN, qui inclut Contrail, trouve quant à elle grâce à leurs yeux. Elle devrait même, affirment-ils, « procurer davantage de motricité sur le marché en 2017 ».

Rappelons, que Juniper a mis en place une nouvelle structure pour soutenir sa stratégie en matière d’innovation à travers des partenariats stratégiques, des investissements en capital-risque et des acquisitions/cessions. Juniper espère ainsi « doubler la mise en matière d’innovation ». Reste à savoir si cette stratégie passe par l’abandon du secteur de la sécurité.