Le cloud est de plus en plus capricieux ces derniers temps. Après la méga-panne qui a affecté AWS la semaine dernière c’est Microsoft qui a subi mardi pendant plusieurs heures l’immobilisation de certains de ses services.

Certains utilisateurs d’Outlook d’Europe de l’Ouest et de la côte Est des Etats-Unis n’ont pas pu accéder à leur messagerie pendant plus de deux heures). « Des utilisateurs peuvent être dans l’impossibilité de se connecter au service Outlook.com. Nous avons déterminé qu’un sous-ensemble de la structure d’identification s’est dégradé. Nous avons redirigé le trafic vers une autre infrastructure saine et nous surveillons le service pour le rétablir », affichait à 10h57 (temps UTC) la page Office 365 de l’état intégré des services de l’éditeur. A 14h30, Microsoft indiquait que tout était rentré dans l’ordre.

Selon Reuters, qui s’appuie sur les messages publiés sur le site downdetector.com (qui recense les incidents sur le web) certains utilisateurs de Skype et de Xbox Live ont également été dans l’incapacité de se connecter pendant un certain temps.