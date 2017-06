Palo IT surfe sur la transformation digitale de ses clients. La société de conseil annonce pour son exercice 2016 une sixième année de croissance à deux chiffres avec un chiffre d’affaire en hausse de 30% à 22 millions d’euros. A noter : Palo IT finance sa croissance avec zéro dette et aucun investisseur externe, le capital étant entièrement détenu par son équipe dirigeante. « Palo IT est un cabinet de conseil nouvelle génération. Nous nous définissons comme une communauté internationale de talents aux compétences et expériences diverses qui, bien orchestrée, constitue une intelligence collective au service de nos clients pour les aider à transformer rapidement une idée en réalité business. Les consultants de Palo IT sont avant tout passionnés par les technologies émergentes, le design et les nouveaux usages », affirme dans un communiqué le président fondateur de la société, Stanislas Bocquet. « 2016 fut à nouveau une année de forte croissance et 2017 semble prendre la même trajectoire. Nous finirons l’année aux environs de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires ce qui correspondra à une croissance de 30 % ».

La société rassemble à ce jour 250 collaborateurs de plus de 25 nationalités, opérant dans 7 agences : Paris, Toulouse, Nancy, Nantes, Singapour, Hong Kong et Mexico. Cette année, la société de conseil a prévu la création de plus de 120 postes répartis entre la France et l’étranger.

Palo IT revendique plus de 70 clients, notamment des grands groupes du Fortune 500, des PME innovantes, des jeunes pousses et des fonds d’investissement. Son communiqué cite notamment les noms d’Axa, Banque de France, BNP Paribas, Canal +, Carrefour, Disney, EDF, L’Oréal, le New York Times ou encore Orange.