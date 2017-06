Palo Alto Networks va constituer un fonds de capital-risque de 20 millions de dollars dédié à la sécurité. Il aura vocation à financer des éditeurs de solutions de sécurité, en phases d’amorçage, de démarrage et de croissance, justifiant d’une démarche applicative en mode cloud, dont la technologie repose sur la plateforme Palo Alto Networks et le nouveau framework applicatif Palo Alto Networks.

Le fonds prévoit de collaborer avec Greylock Partners et Sequoia Capital en vue de recenser et d’évaluer des applications de sécurité innovantes, susceptibles de faire l’objet d’un co-investissement.

« Ce nouveau fonds confortera la réputation que nous avons acquise dans le développement de technologies de sécurité de nouvelle génération innovantes, et témoignera de l’excellente dynamique entretenue avec notre réseau de partenaires en sécurité. Il représente un volet essentiel de notre mission, à savoir aider les entreprises à prévenir les cyber-intrusions en déclenchant une lame de fond dans le domaine de la sécurité et en accélérant l’innovation selon un modèle aisément accessible et déployable par les entreprises clientes », explique dans un communiqué Chad Kinzelberg, venior vice-Président en charge du développement commercial et Corporate chez Palo Alto Networks.