Dans le prolongement de sa levée de fonds de 5 millions d’euros, l’éditeur de solutions e-commerce en mode SaaS Oxatis recrute 80 nouveaux collaborateurs qui viendront rejoindre les 150 salariés de l’entreprise. Une augmentation de 53% des effectifs destinée à soutenir sa stratégie de croissance précise Oxatis.

Ces 80 nouveaux collaborateurs se répartissent dans les métiers du commerce, de la recherche et développement, du marketing et de l’expérience client. Des postes de Business développer, chefs de projets, développeurs, graphistes sont ainsi à pourvoir en France (Paris, Marseille, Grand-Est & Ouest), en Angleterre (Londres) et en Espagne (Barcelone). Oxatis recherche des profils variés pour rejoindre une entreprise composée déjà de plus de douze nationalités différentes. « Nous souhaitons renforcer notre présence en Europe avec de nouveaux talents passionnés par le e-Commerce. On peut souligner que, contrairement à certaines idées reçues, le e-Commerce offre des opportunités de carrière dans de très nombreux domaines », affirme dans un communiqué Marc Schillaci, président d’Oxatis.

Pour en savoir plus : www.oxatis.com