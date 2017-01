OVH démarre 2017 en lançant une vaste campagne de recrutements « afin d’accompagner son développement et répondre aux besoins exponentiels des entreprises en matière d’infrastructure numériques ». Rien que pour son département technique, au moins 200 postes sont ouverts à candidature : responsables et directeurs techniques, développeurs, devops et administrateurs système.

« 2017 s’annonce particulièrement passionnante. Lancement de nouveaux services clients et de nouveaux centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, les challenges sont nombreux. Nous recherchons des talents qui ont envie de relever ces défis et d’adhérer à un projet d’entreprise hors norme où la passion et l’innovation sont au coeur du travail de chacun. Intégrer OVH, c’est apporter son talent à des projets d’envergure mondiale, au service de nos clients et c’est surtout participer à une aventure humaine palpitante et riche en challenges ! », explique dans un communiqué Antoine Tison, directeur des Ressources Humaines Groupe.

Les équipes techniques d’OVH sont directement rattachées au CTO, Octave Klaba, par ailleurs fondateur et président de la société,

L’hébergeur lillois, qui a levé l’an dernier250 millions d’euros avec le soutien des fonds d’investissement américains KKR et TowerBrook et annoncé un plan d’investissement de 1,5 milliard d’euros en 5 ans. possède des bureaux à Brest, Rennes, Lyon, Paris et Toulouse ainsi qu’à l’international. Il offre régulièrement à ses collaborateurs des opportunités de mobilité en interne.