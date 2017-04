Quelques jours plus tôt on aurait pu croire à un poisson d’avril. OVH va acquérir la plateforme IaaS basée sur vSphere vCloud Air de VMware. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. VMware cède ses centres de données, ses opérations, ainsi que ses équipes dédiées.

Après la clôture de l’acquisition, prévue au second semestre, OVH opérera le service sous le nom de vCloud Air Powered by OVH. L’entreprise poursuivra l’exploitation des technologies de cloud hybride offertes par la filiale de Dell et travaillera en étroite collaboration avec VMware dans la commercialisation et le service client pour les trois cas d’usages établis de vCloud Air : extension, consolidation et reprise d’activité de datacenter.

Concernant le Patriot Act, le modèle d’isolation d’OVH entre ses activités américaines et le reste du monde reste inchangé. Seules les activités vCloud Air qui seront rattachées à OVH US seront soumises au Patriot Act.

Partenaire vCloud Air Network de VMware depuis plusieurs années, OVH revendique plus de 200.000 machines virtuelles déployées par des milliers de clients sur vSphere au sein de son offre Private Cloud. En 2011, 2014 et 2016, l’hébergeur nordiste a été reconnu « Service Provider of the Year » par VMware. En 2016, les deux entreprises ont collaboré pour commercialiser le Software Defined Datacenter as a Service.

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette nouvelle étape dans l’évolution de vCloud Air. Depuis plusieurs années, nous vivons un partenariat pérenne et fructueux avec OVH et nous envisageons cette acquisition comme une extension de ce partenariat, qui sera bénéfique à nos clients et nos partenaires. Les clients profiteront de la présence mondiale d’OVH, d’un service client personnalisé, tout en conservant la technologie SDDC de VMware à laquelle ils sont habitués », affirme dans un communiqué le CEO de VMware, Pat Gelsinger.

« À travers cette relation stratégique entre OVH et VMware, qui comprend une R&D conjointe et la distribution de solutions haut de gamme, OVH prend la tête du marché européen du cloud privé », affirme de son côté le PDG d’OVH, Octave Klaba. « Grâce à cette acquisition, OVH sera en mesure d’offrir une proposition de valeur unique, adaptée aux déploiements des plus grandes entreprises. Elle comprendra une large palette de solutions de migrations et des fonctionnalités avancées autour des infrastructures hybrides et des datacentres virtuels. Cela profitera à l’ensemble de nos clients à travers le monde. »

OVH a annoncé récemment la création de sa filiale américaine indépendante et l’implantation de deux datacenters aux Etats-Unis qui s’ajoutent au centre de données canadien. En dévoilant son équipe de management US, Octave Klaba avait annoncé « un tsunami » sur le marché US de l’IaaS. On sait désormais ce qu’il voulait dire.