OVH a réalisé un tour de financement de 400 millions d’euros auprès d’un pool bancaire regroupant BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, HSBC France, Société Générale Corporate & Investment Banking, JPMorgan Chase Bank (Paris), CIC Nord Ouest et Banque Commerciale du Marché Nord Europe. Ce nouvel investissement lui permettra de poursuivre sa stratégie d’expansion globale, entamée à l’automne 2016 avec l’entrée de KKR et Towerbrook à son capital à hauteur de 250 millions d’euros. A cette époque le champion français du cloud avait en effet annoncé un plan de développement et d’investissement de 1,5 milliard d’euros. Le groupe a déjà entamé l’exécution de ce plan, notamment avec l’ouverture de trois nouveaux datacenters dans de nouvelles zones géographiques (Australie, Singapour et Pologne). Deux autres sont en cours de construction en Allemagne et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, où OVH a ouvert une filiale en début d’année, deux centres seront bientôt opérationnels.

« Ce nouveau financement nous dote d’un pool bancaire toujours plus solide, qui renouvelle sa confiance dans la stratégie et le positionnement à l’international du groupe. Par ailleurs, l’entrée au sein de ce pool de la banque d’investissement américaine JP Morgan reflète bien notre positionnement d’acteur mondial du cloud computing. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de notre plan stratégique à travers un déploiement international, la consolidation de notre position sur le marché digital, l’accélération de notre croissance auprès des clients entreprise et le renforcement et la structuration de notre organisation, afin de tirer le meilleur profit des opportunités de marché », déclare dans un communiqué le directeur financier du groupe, Nicolas Boyer.